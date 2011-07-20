20 липня в історії

1534 рік — у Кембріджі зареєстровано перше в світі видавництво.

1871 року Англійська футбольна асоціація запропонувала заснувати Кубок виклику (Challenge Cup) для клубів, які входять до її складу.

Цей крок став вирішальним у швидкому розвитку футболу як виду спорту. Через чотири роки футбол став професійним, і вже у 1881 році асоціація налічувала у своїх лавах вже 128 клубів.

1917-й — у Німеччині зареєстровано торгову марку BMW.

Всього в 2009 році BMW Group продала 1,286,310 автомобілів під марками BMW, MINI і Rolls-Royce . З цим показником BMW Group зайняла перше місце серед преміум марок автомобілів.

В 1940 році американський музичний журнал "Billboard" опублікував перший список найпопулярніших пісень.

Раніше в журналі вже друкували подібні списки, але наведені в них дані були представлені компаніями-виробниками і відбивали популярність лише частини платівок. Тепер усі дані було зведено воєдино.

1969-й— спускальний апарат космічного корабля "Аполлон-11" о 20 год. 17 хвилин за середньоєвропейським часом опустився на поверхню Місяця. Через вісім годин людина вперше ступить на поверхню супутника Землі.

У 2008 році в Непалі вперше в історії обрали президента.

Більшість делегатів Установчих зборів у ході повторного голосування віддали симпатії кандидатові від центристської партії, лікарю Рамбарану Ядаву. Рішення про скасування в країні монархії Установчі збори ухвалили в травні, невдовзі король Г`янендра залишив палац у столиці країни Катманду.

Народилися:

У 1304 році наодився Франческо Петрарка, італійський поет, один із видатних діячів епохи Відродження ("Книга пісень", "Лист до нащадків").

1919 року — Едмунд Гілларі, новозеландський дослідник і альпініст, перший підкорювач Евересту.

У 1953 році він зійшов на найбільшу вершину світу разом із непальськім шерпом Тенцінгом Норгеєм. Їх подвиг був присвячений коронації Єлизавети ІІ. Пізніше англійська королева зробила Гілларі лицарем і сером. У 1957-1958 роках Гілларі спільно з британським дослідником Фуксом керував першою санно-гусеничною експедицією Співдружності, що перетнула Антарктиду. Він також був керівником низки інших знаменитих експедицій до Гімалаїв і на льодовому континенті.

1941-го народилася Людмила Чурсіна, російська акторка театру й кіно ("Угрюм-ріка", "Коли дерева були великі", "Маргоша"), краща акторка СРСР 1969 року за опитуванням журналу "Советский экран".

У 1946-му — Георгій Кірпа, український політик і управлінець, Гендиректор "Укрзалізниці" у 2001-2004 роках, міністр транспорту і зв`язку у 2004 році. Фаворит президента Кучми, засновник і голова партії "Відродження".

1963-го народився Василь Ілащук, український телеведучий, диктор,з 2008-го по 15 березня 2010 року– президент Національної телекомпанії України.

У 1967 році народився Давид Жванія, український політик і бізнесмен. Народний депутат від "НУНС".

До 2009 року — один із лідерів і фінансист руху "Народна самооборона", із 2010 року — член "регіональної" коаліції, голова групи "Право вибору". Один із керівників штабу Віктора Ющенка.У 2005-му — міністр із надзвичайних ситуацій, надалі - супротивник і критик президента.

1968-го народилася Юлія Мостова, українська журналістка,

Перший заступник головного редактора тижневика "Дзеркало тижня".

Одна з найвпливовіших представниць своєї професії в Україні.

Дружина політика Анатолія Гриценка.