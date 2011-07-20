Невідомі фото Beatles виставлять на аукціон

Аукціонний будинок Christie`s виставляє в середу, 20 липня, на вечірні торги в Нью-Йорку колекцію раніше невідомих фотографій групи The Beatles, повідомляється на його офіційному сайті.

Колекціонерам пропонуються близько півсотні фотографій, зроблених в 1964 році під час гастрольного туру "чудової четвірки" у Вашингтон і Балтімор. Вашингтонський Coliseum 11 лютого 1964 став місцем першого концерту британської групи в США, поклавши початок бітломанії в Новому Світі, а потім і в усьому світі.

Тур розпочався відразу після феноменально успішної участі в американському телевізійному шоу Еда Саллівана, що зібрав біля екрану 73 мільйони глядачів.

Чорно-білі знімки були зроблені 18-річним фотографом-початківцем Майклом Мітчелом і майже півстоліття пролежали в забутті. Вони ніколи не публікувалися та виставлялися на загальний огляд. Автор до торгів відреставрував старі фотографії та представив їх у цифровій версії.

За оцінкою торгового дому, колекція невідомих знімків Beatles може коштувати близько 100 тисяч доларів.

"Бітли" отримали всесвітнє визнання у 1963 році після синглу "Please Me". Джон Леннон, Пол Маккартні, Джордж Харрісон і Рінго Старр стали першою британською групою, платівки якої завоювали популярність і перші місця в чартах США, що стало офіційним початком "британського завоювання" світу музики.

ТСН