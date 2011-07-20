23 серпня в Мистецькому арсеналі покажуть виставку Незалежні

23 серпня в Києві в Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі Мистецький Арсенал відкриється виставка Незалежні.

До експозиції увійдуть роботи 80 авторів. Виставка буде займати перший поверх Мистецького арсеналу загальною площею 10 000 кв м.

Після відвідин виставки глядач отримає цілісне уявлення про сучасне українське мистецтво. Будуть представлені всі характерні види, жанри і технології, які були і є в арсеналі українського сучасного мистецтва, повідомили Корреспондент.net організатори виставки.

За їхніми словами, Незалежні - "це перша в Україні спроба масштабно окреслити феномен українського сучасного мистецтва, який народився разом із новою країною".

Проект також поставить важливе питання про так і не створену за 20 років незалежності повноцінну музейну колекцію сучасного українського мистецтва і, можливо, буде сприяти її створенню.

Експозиція Незалежні буде грунтуватися на певних блоках, кожний із яких буде характеризувати явища українського сучасного мистецтва, які з`явилися за останні 20 років у процесі пошуку українськими художниками нової візуального мови, проблематики та ідентичності:

РЕАЛЬНІСТЬ VS Фантазм - як особливість українського сучасного мистецтва, у якому реальність завжди є химерною і відображається з потойбічним ефектом або з підтекстом.

ДІАЛОГ З ЕКРАНОМ - як вплив на образне мислення художників, коли усталеній живописній площині довелося прийняти нові медійні реалії світу, що відбилося в ряді відео-, фоторобіт, перформансів і власне живописній картині.

СОЦІАЛЬНИЙ ПОГЛЯД / ПОЛІТИЧНИЙ РЕАГЕНТ - відобразить важливі соціальні та політичні реалії, на які реагували художники 1991-2011 р.р.

ІСТОРІЯ І МІФ - презентує нові міфології і переосмислення історії.

ЗА МЕЖЕЮ - яскраві феномени, які знаходяться поза звичною художньої системою.

Виставка Незалежні пройде в Мистецькому арсеналі із 23 серпня по 11 вересня 2011 року.

Нагадаємо також про те, що 21 липня 2011 року в київській галереї Brucie Collections відкриється групова виставка робіт молодих українських фотографів Освоєння середовища.

Корреспондент.net

