Угорці демонструють упередженість до України та Польщі?

Угорські прикордонники не пускають у свою країну громадян, якщо вони не надають документів про мету поїздки... Посол України назвав дії прикордонної поліції Угорщини «парадоксальними»...

Недавно ми з друзями організували собі туристичну поїздку в Угорщину. Проте на кордоні нас очікував неприємний сюрприз… У мене була польська мультивіза, з якою я кілька разів відвідала Польщу, Іспанію, Чехію, Німеччину, при цьому, хочу наголосити, жодного разу не мала проблем при перетині кордону. Ніколи в мене не вимагали документального підтвердження, куди я їду й навіщо.

Проте угорські прикордонники затребували в нас довідку про бронювання готелю (на щастя, вона в нас була), і, затримавши нас без жодних пояснень на кілька годин, пішли з’ясовувати по телефону – чи справді нас чекають у названому нами готелі.

Коли ми повернулися в Київ, то дізналися, що таких, як ми, багато. Наприклад, моя подруга Тетяна, яка працює в Києві в міжнародній тютюновій компанії, об’їздила всю Європу по кілька разів. Нещодавно з друзями їхала автомобілем у Чехію через Угорщину, у неї теж була польська віза, у її друзів – чеська, німецька і бельгійська. Проте документального підтвердження про мету поїздки стали вимагати тільки від неї. Угорські прикордонники, як відомо, іноземними мовами не володіють, українською, звісно, теж. Урешті, після тривалого з’ясовування відносин угорська прикордонниця запитала ламаною російською: «У теб’я большіє сумкі?». - «Ні», – відповіла Таня. - «Тагда бері сумки в руки і іді назад».

Це було відверте хамство...

Моїй подрузі з її друзями не залишалося нічого іншого, як поїхати через інший пропускний пункт (словацький).

Ми звернулися по роз’яснення в Посольство Угорської Республіки в Україні. Але нам не відповіли. Ми написали офіційний запит до пана посла Міхаля Баєра, телефонували безліч разів, проте ні він, ні жоден консул не захотіли пояснювати. Мовляв, їм нічого не відомо, і порадили шукати відповіді деінде.

Ми також звернулися в Посольство Польщі з запитанням, чому, на їхню думку, угорці демонструють упередженість до їхніх віз, але й там конкретної відповіді поки що не отримали. Новий посол Польщі Генрик Літвін пообіцяв УНІАН вивчити ситуацію.

Дипломати кажуть, що отримання візи ще не означає стовідсоткової гарантії допуску в країну. З цим можна погодитися, але коли йдеться про вибірковий підхід до шенгенських віз, то очевидно, що за цим щось стоїть...

У представництві Єврокомісії в Україні теж нічого пояснити не змогли, мовляв, їм не відомо, аби виходили якісь спеціальні постанови з цього приводу. Ще там сказали, що коли одна країна ставиться з упередженням до віз іншої країни Шен гену – це означає порушення умов угоди про шенгенську зону.

В українському посольстві в Угорщині нам дали більш конкретну й зрозумілу відповідь.

Надзвичайний і Повноважний посол України в Угорської Республіки Юрій Мушка дії прикордонної поліції Угорщини, яка вимагає, окрім шенгенської візи, підтвердження мети поїздки, назвав «парадоксальними».

«Вказані заходи, - зазначив він, - застосовуються органами угорської прикордонної поліції з початку березня 2011 року в основному щодо громадян України, які в’їжджають на територію Угорщини на підставі шенгенських віз, виданих консульськими установами інших шенгенських країн, зокрема Польщі. Як керівництво Консульського управління МЗС УР, так і угорської поліції стверджують, що згадані заходи вживаються угорськими органами прикордонної поліції в рамках положень шенгенського кодексу про контроль кордонів (Постанова №562/2006 ЕК), зокрема згідно з вимогами положень статті 5, де однією з умов в’їзду громадян третіх країн на територію країни Шенгену, поряд з наявністю шенгенської візи – має бути підтвердження мети поїздки та умов перебування в країні слідування. Парадоксальність дій угорської сторони полягає в тому, що як показує моніторинг ситуації на кордоні, від власників угорських шенгенських віз жодних підтверджуючих документів угорські прикордонники не запитують, незважаючи на те, що Шенгенський кодекс кордонів не розрізняє візи за країнами видачі».

За словами пана посла, українське посольство, разом з Генконсульством України в Ніредьгазі вживають заходів «консульського реагування з метою недопущення порушення прав громадян України – власників шенгенських віз на безперешкодне пересування в межах шенгенського простору».

Як повідомив посол, зокрема, у рамках заходів консульського реагування протягом уже кількох місяців цього року посольство провело низку зустрічей як з вищим керівництвом держави, так і з керівництвом Вседержавного управління поліції, Міністерства внутрішніх справ і МЗС Угорщини. Ця проблематика порушується також під час двосторонніх українсько-угорських політичних консультацій і переговорів та консультацій консульських служб двох країн.

Проте, що послужило причиною такої вибірковості в угорців, пан Мушка теж сказати не зміг.

Та, схоже, наразі переговори проходять безуспішно, бо ситуація поки що не змінилася, радше навпаки – нам відомо, що органам угорської прикордонної поліції надійшло негласне розпорядження взагалі не пропускати без оригнільних підтверджень українців з шенгеном виданим поляками.

Отже, виходить, якщо я отримую шенгенську мультивізу, то не можу реалізувати, наприклад, свого бажання з’їздити в Будапешт у магазин. Де ж візьму підтверджуючі документи?

Дивно поводяться угорці... Адже будь-яка особа, перетинаючи кордон залишає там гроші, особливо якщо вона їде відпочивати.

Мотивація дій угорської влади залишається незрозумілою. Чи так вона демонструє своє ставлення до України? Чи до Польщі?

Сподіваємося врешті почути від Посольства Угорщини якусь задовільну відповідь.

Ксеня Лесів