Автора «Гаррі Поттера» не змогли викрити в плагіаті

12:17, 20 липня 2011
Культура
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Не вистачило грошей

Позивач, який звинувачував Джоан Роулінг у плагіаті сюжету однієї з частин «Гаррі Поттера», не зміг оплатити судові витрати.

Пол Аллен, який подав позов, не встиг сплатити необхідну суму в 1,5 млн фунтів судових витрат у необхідний термін, у зв`язку з чим справу було припинено, пишуть znaki.fm.

Позивач був довіреною особою померлого у 1997 році Адріана Джейкобса, з книги якого «Чарівник Віллі» (Willy the Wizard) Дж.Роулінг імовірно запозичила сюжет для четвертої книги про Гаррі Поттера - «Гаррі Поттер і кубок вогню». Саме ця книга вважається однією з кращих у циклі, вона регулярно потрапляє до списків найбільш популярних книг за результатами опитувань читачів, а також була удостоєна Премії Х`юго 2001 року.

Суперечки з питання плагіату в А.Джейкобса тривають уже довгий час. Письменниці та її видавництву Bloomsbury у разі програшу на суді загрожували б виплати на суму понад 500 млн фунтів стерлінгів. За словами представників Дж.Роулінг, розгляд з цього питання, що триває вже сім років - «скандал» і «нісенітниця», що обійшовся їм у серйозні витрати при ефемерності самих звинувачень.

Сама Дж.Роулінг назвала звинувачення «абсурдними» і підкреслила, що книги А.Джейкобса вона не бачила в очі аж до пред`явлення їй обвинувачень у 2004 році.

Суддя у даній справі також зазначив, що, на противагу 734-сторінковій книзі Дж.Роулінг, «Чарівник Віллі» налічує всього 16 сторінок і не наділений «моральною та інтелектуальною глибиною», притаманною книзі Дж.Роулінг, що складається з цілої низки розвинених і пересічних між собою сюжетних ліній, будучи при цьому частиною семитомного циклу.

Як припускають всі причетні до процесу, позивачі просто хотіли привернути увагу до своєї книги.

Znak1

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