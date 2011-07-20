Чарлі Шин зіграє у серіалі Керування гнівом

Голлівудський актор Чарлі Шин, якого раніше було звільнено зі зйомок серіалу Два з половиною чоловіка, підписав контракт на зйомки у новому комедійному серіалі Керування гнівом (Anger Management).

Серіал буде частково заснований на комедії 2003 року Керування гнівом з Джеком Ніколсоном і Адамом Сендлером у головних ролях. У фільмі йдеться про чоловіка, якого через зайву агресивність відправляють на відновлювальну програму, де навчають керувати своїми негативними емоціями.

"Я вибрав його тому, що мені доведеться проявити велику гнучкість, аби зіграти хлопця з серйозними проблемами по частині керування гнівом - я думаю, це чудова ідея", - цитує Бі-Бі-Сі слова Шина.

Цікаво, що самого Шина відправляли на подібну програму у зв’язку з його нападом на свою колишню дружину, актрису Брук Мюллер.

Проте, за словами Шина, йому подобається концепція проекту і нове шоу "задовольнить його амбіції і дозволить розвернутися його таланту".

Актор, навчений гірким досвідом сварок з продюсером, цього разу сам частково профінансує проект.

"Це дасть мені певний контроль над творчим процесом і шанс повернутися у бізнес", - пояснив він.

Шин, що отримував за кожен епізод у серіалі Два з половиною чоловіка (Two and а Half Men) від мільйона до 2 мільйонів доларів, був найбільш високооплачуваним у світі телеактором. У фільмі він грав не обмеженого у грошах любителя випивки, сексу і азартних ігор - тобто, фактично, самого себе: не так давно Шин потрапляв до лікарні через алкогольні інтоксикації, деякий час жив одночасно з двома дівчатами – фотомоделлю і порноактрисою, а його батько, голлівудський актор Мартін Шин, скаржився пресі на залежність сина від наркотиків.

У березні цього року Шин-молодший втратив ролі у серіалі через скандальну поведінку і образливі відклики про продюсера.

27 січня 2011 року Чарлі Шин був госпіталізований з сильними болями у животі. За словами друзів, до лікарні актора довів сміх.

Світову популярність Чарлі Шину принесли ролі у фільмах Олівера Стоуна Взвод (1986) і Уолл Стріт (1987). У його фільмографії - більше 40 картин, серед яких Чоловіки за роботою (1990), Гарячі голови (1991), Гонитва (1994), Швидкість падіння (1994).

Корреспондент

