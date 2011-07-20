Дженніфер Лопес співала в Криму для сина мільйонера (фото)

У вівторок в Криму співала і танцювала Дженіфер Лопес. Американську суперзірку за мільйон доларів запросили виступити на весіллі сина узбецького нафтового магната і мільйонера Азама Асланова — 33-річного Амона (зараз сім`я живе в Індонезії). Про це повідомляє "Сегодня". Торжество пройшло в кримському пансіонаті «Айвазовський», що під Алуштою, де в 2009-му відзначав своє 70-річчя екс-президент Леонід Кучма.

Пансіонат належить українському бізнесменові, співвласникові корпорації «Індустріальний союз Донбасу» Сергію Таруті. Тому спочатку з`явилися чутки, що він має видавати заміж одну з своїх дочок. Проте в оточенні бізнесмена цю інформацію не підтвердили, сказавши, що весілля дочки дійсно буде, але ніби як у вересні.

Правда, Асланов - людина для Тарути не чужа. Як то кажуть, він його бізнес-партнер.

В «Айвазовському» заради весілля відпустили на тиждень весь персонал — від покоївок до кухарів. Приготуваннями урочистостей займалася компанія, яка спеціально організовує свята. На воротах пансіонату висіла табличка з інформацією, що з 17 по 20 липня «Айвазовський» не працюватиме і не прийматиме гостей. На свято запросили близько 500 гостей. Деякі добиралися на вертольоті, для них підготували вертолітний майданчик.

А розважати гостей, крім Дженіфер Лопес, запросили більше 15 російських зірок: Баскова, Кіркорова, Земфіру, групи «Город-312», «Мумій Троль». Розважали гостей резиденти «Камеді Клаб» Олександр Ревва, Тімур Батрутдінов, Гарік Харламов.

Охороняли спокій наречених і запрошених загони «Беркута» і «Грифона», а комплекс оточила охорона, озброєна автоматами. На думку представників компаній, що спеціалізуються на організації таких свят, за найскромнішими оцінками, таке весілля обійшлося в $10—15 млн. І це, можливо, найдорожче весілля в сучасній історії нашої країни.

Дженіфер Лопес, яка прилетіла до Криму у вівторок о п`ятій ранку, привозила з собою велику групу танцівників, бек-вокал, гримерів і 20 тонн звукоапаратури. Поселили суперзірку в пентхаусі в готелі «Вилла Елена», що в 100 метрах від набережної в Ялті. Доба в такому номері коштує 32 890 грн. Під`їзд готелю окуповували фани співачки, але її так ніхто і не побачив. Коли вона сідала в лімузин, щоб поїхати на весілля, вихід перекрили трьома фургонами.