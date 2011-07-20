Володимир Машков стане депутатом

Відомий російський актор Володимир Машков приєднався до створеного з ініціативи Володимира Путіна Загальноросійського народного фронту (ЗНФ) і висунутий на праймеріз регіональним відділенням Единой России.

Про це повідомив перший заступник голови штабу ЗНФ Михайло Бабич.

"Ми можемо тільки вітати, що такі креативні, видатні люди поділяють наші цінності, ідеї і готові разом з нами працювати на благо країни", - прокоментував рішення Машкова Бабич.

Сам Машков виявився недоступним для коментарів, а його наставник і давній друг, актор і режисер Олег Табаков дуже здивувався щодо планів актора.

"Не думаю, що це вчинок, який випливає з життєвої логіки Володі Машкова. Він - людина конкретних дій, реальних життєвих проблем. Особливо, якщо враховувати регламент його роботи, коли більшу частину часу він проводить за межами Росії", - сказав він.

Машков - не перший відомий артист, який погодився увійти в ЗНФ. Раніше про свою участь у путінському Фронті заявили співачка Надія Бабкіна, співачка Маріїнського театру Марія Максакова, актор Михайло Боярський, актор Микола Наумов (виконує роль Коляна в серіалі Реальні пацани) і зірка молодіжного серіалу Універ Марія Кожевнікова (грає блондинку). Зокрема, співачка Бабкіна йде на праймеріз в Нижньогородській області.

На початку липня стало відомо, що художній керівник владивостоцького Тихоокеанського оркестру диригент Михайло Аркадьєв звільнений за відмову вступати в Загальноросійський народний фронт.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що цю інформацію буде перевірено "найретельнішим чином".

Масовий вступ у ЗНФ цілими творчими спілками вже викликав низку скандалів - багато членів цих спілок не хочуть вступати в путінський Фронт.

Наприкінці червня музикознавець Людмила Корабельникова і піаніст Михайло Аркадьєв написали відкритого листа в секретаріат Спілки композиторів РФ, зазначивши, що приписування їх до ЗНФ "перевершує все пережите нами за радянських часів за частиною маніпулювання невід`ємними правами людини, її принципами та намірами".

Перед цим аналогічного відкритого листа написали п`ятеро членів правління Спілки архітекторів Росії і підписали ще 102 членів союзу. Автори висловили протест проти участі професійної організації в політичній діяльності і закликали правління Союзу не приймати рішення про вступ організації в ЗНФ.

Нагадаємо, що наприкінці червня в інтернеті з`явився трейлер до четвертої частини фільму Місія нездійсненна: Таємний протокол, в якому зіграв Машков. За сценарієм, терористи підривають московський Кремль.

Корреспондент