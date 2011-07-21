Театр ляльок продали за півціни

Прокуратурою Донецької області передана до суду кримінальна справа за фактом незаконної приватизації комунального майна - Маріупольського театру ляльок.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

У повідомленні наголошується, що дослідчою перевіркою було встановлено, що експерт-оцінювач, діючи в інтересах директора ТОВ, необґрунтовано визначив ринкову вартість цілісного майнового комплексу КП «Маріупольський театр ляльок», який перебував в оренді згаданого ТОВ, занизивши її до 477 тис. грн. На підставі цього документа була оформлена і здійснена подальша незаконна приватизація майна способом «викуп».

Однак у ході слідства була встановлена справжня ринкова вартість комунального майна - 1 млн. 32 тис. грн. Таким чином, незаконними діями підсудних було завдано матеріальної шкоди територіальній громаді у розмірі понад 0,5 млн. грн.

Директору ТОВ і експертові-оцінювачу висунуто звинувачення у скоєнні злочинів, передбачених ст.233, ст.235, ч.5 ст.27, ч.2 ст.233, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України.

Суд розгляне справу по суті, підсумували у прокуратурі Донецької області.