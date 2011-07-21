Анджеліна Джолі годує своїх прийомних дітей комахами

Актриса Анджеліна Джолі розповіла журналістам, що дозволяє своїм усиновленим дітям їсти коників, щоб вони не втратили своїх культурних традицій. Джолі розповіла журналістам, що під час поїздок в Камбоджу її прийомні діти Маддокс і Пакс харчуються виключно натуральною їжею, а саме кониками. Це їхня улюблена їжа. За словами актриси, комахи для дітей із Південно-Східної Азії - це те саме, що чіпси для малюків із США і європейських країн.

"Кожного разу, як ми з хлопчиками приїжджаємо до Камбоджі, вони просять купити їм коників. Тут вони продаються на кожному базарі. Я не хочу, щоб мої діти втратили своє коріння, тому дозволила їм обідати комахами. Кілька коробок із кониками нам навіть довелося взяти з собою до США. Правда, там мені довелося вилучити комах із дитячого раціону через побоювання, що хлопчики не зможуть звикнути до нашої кухні", - розповіла Джолі.

Вона зізналася, що і сама неодноразово пробувала коників, зазначивши, що за смаком коники схожі на картопляні чіпси.

"Вони смачні, чесно, та й не лише вони. У Камбоджі мені довелося спробувати якихось жуків, діти називали їх тарганами, але мені все-таки здається, що це були жуки. Також ми їли тарантулів на паличці і суп із павуків. Ця їжа здається нам незвичайною, але в Камбоджі обідати комахами в порядку речей. Я вважаю, що в житті потрібно спробувати все", - заявила актриса.

ТСН