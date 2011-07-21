У Москві помер композитор Карен Хачатурян
11:03, 21 липня 2011Культура
0 0
На 91-му році життя
Народний артист РРФСР, композитор Карен Хачатурян помер у Москві на 91-му році життя.
Як повідомили у Союзі композиторів Росії, Хачатурян помер у вівторок, 19 липня.
Прощання з композитором і похорони відбудуться у четвер об 11:30 на Троєкурівському кладовищі.
Карен Хачатурян народився 19 вересня 1920 року в сім’ї театрального режисера Сурена Хачатуряна, рідного брата композитора Арама Хачатуряна. Композитор, автор музики до ігрових і анімаційних фільмів, створив музику для таких картин, як Вій, Постріл, Про друзів-товаришів.
Був удостоєний звання народного артиста РРФСР (1981), лауреат орденів За заслуги перед Вітчизною IV ступеня (2007 рік), Пошани (2000 рік), Дружби (1995 рік).
РИА Новости
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter