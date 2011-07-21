У Москві помер композитор Карен Хачатурян

Народний артист РРФСР, композитор Карен Хачатурян помер у Москві на 91-му році життя.

Як повідомили у Союзі композиторів Росії, Хачатурян помер у вівторок, 19 липня.

Прощання з композитором і похорони відбудуться у четвер об 11:30 на Троєкурівському кладовищі.

Карен Хачатурян народився 19 вересня 1920 року в сім’ї театрального режисера Сурена Хачатуряна, рідного брата композитора Арама Хачатуряна. Композитор, автор музики до ігрових і анімаційних фільмів, створив музику для таких картин, як Вій, Постріл, Про друзів-товаришів.

Був удостоєний звання народного артиста РРФСР (1981), лауреат орденів За заслуги перед Вітчизною IV ступеня (2007 рік), Пошани (2000 рік), Дружби (1995 рік).



РИА Новости

