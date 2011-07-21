Актор Олександр Домогаров таємно одружився з молодою подругою Ларисою Черніковою. Нібито Домогаров, відзначаючи своє 48-річчя в одному з невеликих ресторанів столиці, обійняв Ларису і сам заявив: "А ми одружилися!"

Закохані зареєстрували свої відносини в найближчому до селища Зелена гірка РАГСі за місцем проживання актора. Подейкують, що така терміновість і секретність пояснюються вагітністю обраниці зірки. Зараз молодята відпочивають біля моря на одному з найкращих світових курортів.

До весілля Домогаров прожив з Ларисою рік. 27-річна москвичка не має відношення до світу кіно і театру. У дівчини немає вищої освіти, бо вона все життя займається самостійним навчанням. Також новоспечена дружина Домогарова з дитинства вивчала три мови в московській школі при ЮНЕСКО.

Для Домогарова це четвертий шлюб. Першою дружиною актора була Ірина Гуненкова, другою - Наталія Сагоян. Обидві жінки народили Олександру синів. Старший син актора Дмитро загинув у ДТП 7 червня 2008 року. Третьою дружиною актора була актриса Наталія Громушкіна.

ТСН