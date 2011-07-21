Кримське весілля, на якому співала Джей Ло, обійшлося в 15 млн. дол.

Співачка Дженніфер Лопес запросили співати на весілля сина узбецького нафтового магната і мільйонера Азама Асланова - 33-річного Амона. Зараз сім`я живе в Індонезії. Як відомо, за півгодинний виступ співачці повинні були заплатити 1 млн доларів.

Святкування пройшло в кримському пансіонаті "Айвазовський", що під Алуштою, де в 2008-му відзначав своє 70-річчя екс-президент Леонід Кучма. Пансіонат належить українському бізнесменові, співвласникові корпорації "Індустріальний союз Донбасу" Сергію Таруті. Тому спочатку з`явилися чутки, що він повинен був видавати заміж одну зі своїх дочок. Проте в оточенні бізнесмена цю інформацію не підтвердили, сказавши, що весілля дочки дійсно буде, але ніби як у вересні. Щоправда, Асланов людина для Тарути не чужа. Як кажуть, він його бізнес-партнер. Про наречену поки відомо лише те, що наречений з нею познайомився в "Однокласниках", пише газета "Сегодня".

У "Айвазовському" заради весілля відпустили на тиждень весь персонал - від покоївок до кухарів. Приготуваннями урочистості займалася компанія, котра спеціально організовує свята. На воротах пансіонату висить табличка з інформацією, що з 17 по 20 липня "Айвазовський" не буде працювати і приймати відпочиваючих. Молодята запросили на святкування близько 500 гостей.

Весілля вирішили зробити в східному стилі. На території "Айвазовського" встановили величезний намет, запросили національний узбецький ансамбль танців "Офарін" з Ташкенту. Вони виконують попурі з танців різних областей Узбекистану. До речі, танцівниці разом з працівницями готелю "Ялта-Інтурист", одягненими в українські костюми, зустрічали гостей весілля з шампанським.

А розважати гостей крім Дженніфер Лопес запросили понад 15 російських зірок: Миколу Баскова, Філіпа Кіркорова, Земфіру, групи "Город-312", "Мумій Троль". Вели захід резиденти "Камеді Клаб" Олександр Ревва, Тимур Батрутдінов, Гарік Харламов. Зірок поселили в найбільший готель "Ялта-Інтурист", який теж належить Таруті. Там же живуть і гості. За традицією, вечірку знімали на камеру. Але з весілля Асланова вийде справжнє кіно - зйомку вели і з неба, і зі спеціального крану.

Охороняли спокій молодят та запрошених загони "Беркуту" та "Грифона", а комплекс оточила охорона, озброєна автоматами. На думку представників компаній, що організують грандіозні святкування, за найскромнішими оцінками, таке весілля обійшлося в 10-15 млн доларів. І це, можливо, найдорожче весілля в сучасній історії нашої країни.

Дженніфер Лопес, яка прилетіла до Криму у вівторок о п`ятій ранку, привезла з собою велику групу підтанцьовки, бек-вокал, гримерів і 20 тонн звукоапаратури. Поселили суперзірку в пентхаусі в готелі "Вілла Єлена", що за 100 метрів від набережної в Ялті. На добу такий номер коштує 32 890 грн. Її команді зняли номери люкс в готелі "Ореанда". Охороняли співачку бійці Управління держохорони. Під`їзд готелю окупували фани співачки, але її так ніхто і не побачив. Коли вона сідала в лімузин, щоб поїхати на весілля, вихід перекрили трьома фургонами. Чартерний рейс із Сімферополя з Лопес на борту повинен був вилетіти до 23.00.

ТСН