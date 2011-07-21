У вересні вийде новий альбом Bjork

Новий мультимедійний альбом Biophilia ісландської співачки Бьорк (Bjork) вийде на СD і вінілі 27 вересня.

Про це повідомляє в середу видання Los Angeles Times.

Це буде сьомий альбом композитора, актриси і співачки Bjork після чотирирічної перерви. Остання платівка Volta виходила в 2007 році.

Спочатку альбом Biophilia було задумано як сет-лист з десяти пісень, що випускаються у вигляді програм планшетника IPad.

Як повідомляло видання Guardian минулого місяця, саме випуск IPad підштовхнув Bjork до нової концепції свого альбому. Перший сингл Crystalline вже можна скачати з порталу ITunes, але повністю альбом з`явиться на лейблі Nonesuch.

Biophilia вийде в декількох версіях: на CD, вінілі і у вигляді програми з однойменною назвою. Крім того, у продаж надійде лімітоване видання в дерев`яній обкладинці за 800 доларів, з буклетом і набором метрономів.

На офіційному сайті Bjork опубліковано розширення альбому, назване самою співачкою, "невеликим туром космогенною програмою", розробленим Девідом Аттенбороуом і доступним на ITunes.

Наприклад, пісня Virus є своєрідною грою, яка пропонує слухачеві захистити клітини організму від атакуючого вірусу. Якщо користувачеві програми вдасться заблокувати вірус, то музика перестане звучати раніше.

Також шанувальники Bjork зможуть "пограти" зі звучанням і оформленням інших треків у новому альбомі.

За інформацією Guardian, всі програми, що представляють меню планет, названих відповідно до кожної пісні альбому, будуть доступні для скачування як разом, так і окремо.

У першій програмі шанувальники Bjork почують голос Девіда Аттенбороуа, який пояснює концепцію програми.

РИА Новости