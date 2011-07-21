В Карпатах знімуть перший український фільм жахів у 3D

У серпні в Карпатах розпочнуть зйомки українського фільму жахів "Синевир". Про це розповів продюсер стрічки Володимир Хорунжий.

"Це буде перший український 3D фільм, знятий професійно. З усіма атрибутами голлівудського кіно. За жанром - трилер, містика і жахи. Події відбуватимуться у 70-х роках. Група молоді приїжджає на Синевир, у них пікнік з наметами і ночівлею. У ті часи у молоді не було місця для інтиму, тому вибиралися в походи. Їм не пощастило - вони обрали місце, де мешкає така собі Чупакабра. Озеро взагалі матиме сильну містичну притягальну силу, тому що крім цього чудовиська будуть й інші потойбічні персонажі", - сказав він.

"Коли знімаєш жанрове кіно, то маєш дотримуватися законів жанру. Якщо хочеш зняти фільм жахів і не звертаєш увагу на все, що було до тебе. Кажеш: "Ми новатори!". Як правило, це буде кіно "обличчям в бруд". Те, що люди приїжджають на озеро - це закон жанру. У нашому фільмі хтось піде в кущі? Так, але ми це краще обґрунтуємо, щоб воно не виглядало по-ідіотськи. Знаєте, як буває в тупих фільмах: "Ой, у підвалі щось зашаруділо, піду перевірю. Світло не увімкну і не візьму зброї", - розповів продюсер.

На фільм продюсер планує витратити менше мільйона доларів. "Бюджет дуже-дуже скромний. Це якраз той випадок, коли вартість одного знімального дня "Аватара" Джеймса Кемерона буде бюджетом цього фільму. Це приблизно 700-800 тисяч доларів. Зараз продовжуємо шукати гроші на фільм, звертаємось до різних людей. Я кажу потенційним інвесторам: "Це не те, що ви думаєте, коли люди випрошують гроші і зникають". Кіно - це нормальна бізнесова діяльність. Фільм реально може заробити у прокаті від трьох до п`яти мільйонів доларів", - зазначив Хорунжий.

Режисери стрічки - брати Олександр та В`ячеслав Альошечкіни. Вони були операторами українського 3D фільму "Любов і крапка", в якому головну роль зіграла співачка Лілу. В Інтернеті фільм хвалять саме за гарну операторську роботу.

"Любов і крапка" - це була проба пера. Десь вийшло, а десь ні. Альошечкіни три роки працювали над сценарієм "Синевиру". Зібрали гарну творчу групу. Вже пройшли кастинги, відібрали всіх акторів. Тиждень зніматимемо на озері Синевир, ще чотири у схожому лісі під Києвом. У нас амбітні цілі - хочемо вже 31 жовтня на Хелловін зробити презентацію 30-хвилинного промо-фільму. Взяти виставковий павільйон і влаштувати там хоррор-фест для молоді. Зробити велику тусівку із концертом музикантів. Роботу над стрічкою плануємо закінчити у грудні", - додав Хорунжий.

ТСН