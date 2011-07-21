Кевін Костнер зіграє у фільмі Тарантіно садиста

Культовий американський режисер, сценарист і актор Квентін Тарантіно збирає зірковий склад для свого нового проекту, вестерну "Джанго звільнений". На провідні ролі запрошені зірки світової величини - Кевін Костнер, Леонардо ДіКапріо, Крістоф Вальц і Джеймі Фокс.

Головним сюрпризом стане амплуа Костнера. Актор, що зарекомендував себе ролями виключно позитивних героїв (Робін Гуд: Принц злодіїв, Особистий охоронець, Танці з вовками, Недоторканні) веде переговори з Тарантіно, щоб отримати у "Джанго звільненому" роль садиста з числа прихвостнів жорстокого плантатора Кельвіна Кенді. Останнього зіграє ДіКапріо.

Крістоф Вальц, що зарекомендував себе у стрічці Тарантіно "Безславні виродки", цього разу зіграє роль головного героя - німецького дантиста, що став мисливцем за рабами-втікачами.

Вихід картини "Джанго звільнений" запланований на грудень 2012 року.

На рахунку Тарантіно близько 40 режисерських і продюсерських робіт, включаючи всесвітньо відомі фільми "Кримінальне чтиво", "Скажені пси", "Убити Білла". За перший Тарантіно був удостоєний "Золотої пальмової гілки" Міжнародного Каннського кінофестивалю, а також премій "Оскар" і "Золотий глобус".

ТСН