На Одеському МКФ лідирує фінська стрічка, а українська пасе задніх

Стали відомі фільми-лідери глядацьких симпатій другого Одеського міжнародного кінофестивалю. На сьогодні перше місце посідає фінська комедії “Герої полярного кола”.

З-поміж 14 стрічок конкурсної програми, з якихна сьогоднішний день продемонстровано вже більше половини, глядачі за п’ятибальною шкалою обирають найкращий, який і отримує Приз глядацьких симпатій Одеського кінофестивалю.

Найвищий на сьогодні бал (4,57) отримала стрічка “Герої полярного кола”, що розповідає про нічні пригоди безвідповідального парубка Інарі, якому дівчина ставить ультиматум – якщо він не привезе декодер для телевізора до світанку, їх стосунки можна вважати закінченими.

Друге місце посіла кінокартина російського режисера Віктора Шарімова “Вправи в прекрасному” за участі Гоші Куценка. Стрічка розповідає про театральні гастролі антерпризи – людські пристрасті, образи та скандали, дружбу та кохання. Раніше стрічка отримала дві нагороди на “Кінотавру” – за кращий сценарій та кращу чоловічу роль.

На третьому місці опинився британський фільм “Субмарина” про звичайного школяра, який ставить собі за мету завоювати кохання привабливої однокласниці, помирити батьків і помститись маминому коханцю.

Один із найнижчих балів отримала українська стрічка Олександра Шапіро “БЕС ПОР NO” (3,62), поступившись останнім місцем лише уругвайському “Терміну придатності”.

Окрім Призу глядацьких симпатій, в рамках Другого Одеського МКФ також вручить свій жюрі кінокритиків, а також – ТМ “Шустов”, розмір премії якої складає 50 000 гривень.

Ката Зінов’єва