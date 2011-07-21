"Дружина Бонда" померла через те, що випила кислоту

Коронерський суд лондонського району Вестмінстер заслухав в середу висновок про смерть 65-річної британської актриси Анджели Скулар, яка прославилася в 60-ті роки завдяки ролям трагічно загиблої дружини агента Джеймса Бонда і серіалу "Месники". У висновку йдеться, що актриса, яка померла в квітні цього року, випила кислоту в "стані помутніння розуму" і це не було самогубством.

Актриса вбила себе, випивши чистячу рідину, що містить 91% сірчаної кислоти. До моменту, коли до її будинку на заході Лондона приїхала швидка допомога, вона була ще жива. Жінку доставили в лікарню, але допомогти їй лікарі не змогли.

У звіті слідчі нагадують, що Скулар в останні роки боролася з раком кишечника, а також депресією і алкоголізмом.

Діагноз був поставлений актрисі в 2008 році і після операції та лікування лікарі вважали, що хвороба відступила. Однак за кілька місяців до смерті актриса стала боятися повернення хвороби.

За кілька тижнів до смерті вона була заарештована за водіння в нетверезому стані. У той час вона лікувалася від біполярного розладу.

86-річний чоловік актриси, відомий актор Леслі Філліпс не зміг бути присутнім на слуханнях за станом здоров`я, але прислав заяву, яку було зачитано. У ній говориться, що їхнє сімейне життя було щасливим за винятком алкоголізму Скулар.

ТСН