У Китаї знайдено залишки вагітного динозавра

Скам`янілі залишки вагітного динозавра віком 120 млн років виявлені на північному сході Китаю.

За словами вчених з Університетського коледжу Лондона, які займалися вивченням скам`янілостей, в тілі самки знаходилося більше десятка добре збережених ембріонів.

Більше того, дослідники вважають, що самка повинна була ось-ось народити.

Скам`янілість була виявлена ​​в районі Цзехол китайської провінції Ляонін, яка відома тим, що там майже повністю збереглася стародавня екосистема.

Це сталося тому, що в результаті виверження вулкана всі динозаври, ссавці, птахи та рептилії, які мешкали там, були засипані попелом.

Деякі з залишків так добре збереглися, що можна розрізнити пір`я, нашкірні малюнки і, навіть вміст їх шлунків.

Скам`янілості мільйони років перебували під шаром вапняку, і лише порівняно недавно, в міру процесу вивітрювання, стали з`являтися на поверхні.

Самка ящера завдовжки близько 30 сантиметрів викликала особливий інтерес археологів, по-перше, тому, що виявилася найстародавнішою з виявлених на сьогоднішній день, а по-друге, оскільки була живородною.

ТСН