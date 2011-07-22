22 липня в історії

У 1898 році Володимир Ленін одружився з Надією Крупською. 1910 рік — при пожежі в Ясній Поляні знищені рукописи Льва Толстого.

У 1927-му році в Італії створено футбольний клуб "Рома". Нині це один із найкращих клубів світу.

З початку 1950-х клуб не залишає Серію А, і має у своєму активі 3 титули чемпіонів Італії: 1942, 1983 та 2001 року. Окрім того "Рома" дев’ятикратний володар Кубка Італії з футболу, здобувши останній титул у 2008 році. Незважаючи на те, що "Рома" один з найсильніших клубів італійського чемпіонату, участь у єврокубках для "Роми" невдала. Домашні поєдинки "Рома" провидить на Олімпійському стадіоні Риму, який вона ділить з "Лаціо" Стадіо Олімпіко — другий за розмірами стадіон Італії (поступається лише міланськомe "Сан-Сіро").

У 1930-му Колгоспцентр СРСР встановив оцінку і оплату праці в колгоспах не в грошах, а в трудоднях.

1933-й рік — американський льотчик Віллі Пост здійснив перший в історії одиночний переліт навколо земної кулі, який тривав 7 днів 18 годин та 49 хвилин. Віллі Пост пролетів близько двадцяти шести тисяч кілометрів..

В 1983 роц Дік Сміт першим облетів нашу планету на гелікоптері.

Народилися:

У 1596- му році — перший московський цар з династії Романових - Михайло Романов.

1713- го року — Жак Суфло, французький архітектор, він побудував церкву Сент-Женев’єв у Парижі, що стала потім Пантеоном - усипальнею видатних людей Франції.

1854 року народилася українська актриса Марія Заньковецька

В її репертуарі більше 30 ролей на сцені. Це переважно драматично-героїчні персонажі. Маючи чудовий голос — драматичне сопрано, незрівнянно виконувала у спектаклях українські народні пісні. Домагалася відкриття в Ніжині стаціонарного державного театру. У 1918 році вона організувала народний театр "Українська трупа під орудою М.К Заньковецької".

1946 рік — Мірей Мат’є, французька співачка вона була визнана спадкоємицею великої Едіт Піаф.

У 1951-му — Олег Газманов, співак і композитор, автор пісень

Найбільш відомими хітами, які стали "візитною карткою" Газманова, є пісні "Ескадрон", "Осавул", "Офіцери" і "Морячка". Його пісня "Москва" стала неофіційним гімном російської столиці.. У березні 2010 року, Олег Газманов був обраний композитором для створення гімну міста Сочі.

У 1983 році — ДеЦЛ, російський реппер.

Широку популярність в 1999 році отримав дует децл і Меd Dог - пісня "Сльози", заснована на пісні Меd Dог "Печаль". На неї був знятий кліп, який кілька тижнів очолював всі чарти MTV Росія. На сленгу наркоманів слово "децл" також означає десяту частину від дози, а також у переносному значенні "мало", "маленький", "залишки", "недо-мірка".

ТСН