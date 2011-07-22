Останнє протистояння зі Шварценеггером вийде у січні 2013-го

Оголошена дата офіційного релізу фільму Останнє протистояння (The Last Stand), де в головній ролі зніметься Арнольд Шварценеггер.

Картина вийде у прокат 18 січня 2013 року. Вона стане голлівудським дебютом корейського режисера Кім Чжі Уна, який зняв фільми Хороший, поганий, довбанутий і Я бачив диявола, повідомляє Deadline.

За сюжетом, шериф невеликого тихого містечка на кордоні США і Мексики повинен протистояти втікачеві з американської в`язниці, могутньому наркоторговцю з поплічниками. Поліція міста виявляється останньою перешкодою, яку злочинці повинні подолати на шляху до власної волі.

Бюджет нової картини становить $ 30 млн. Зйомки стартують у вересні 2011 року.

Раніше передбачалося, що Шварценеггер вже у вересні почне зніматися у Плачі мачо (Cry Macho) в Бреда Фермана (Brad Furman), причому його гонорар повинен був скласти 12,5 мільйонів доларів плюс 25% від касових зборів. Потім актор мав повернутися до ролі Термінатора.

Наразі реалізація обох проектів припинена.



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