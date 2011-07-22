Посеред Дніпра поставлять пам'ятник рідкісному птаху

У Києві можуть відтворити композицію, яка символізуватиме слова Миколи Гоголя «Мало який птах долетить до середини Дніпра»...

Про це повідомив голова комісії Київради з питань культури і туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ, повідомили УНІАН у прес-службі політика.

«Головні пам`ятники й історичні місця розташовані на правому березі Києва, деякі на лівому, але встановити пам`ятник прямо посеред Дніпра не приходило в голову нікому. Дуже приємно, що «Студія творчих ініціатив» запропонувала втілити цю креативну ідею, яка стане ще й способом увічнення ідеї українського письменника М.Гоголя, який любив, знав Київ і не раз у ньому бував», - заявив О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат повідомив, що постамент для цього символічного знаку вже готовий. «Композиція у вигляді птаха може бути встановлена на базі залишків Миколаївського мосту, який підірвали під час Великої Вітчизняної війни. Від його залишився один з биків посеред Дніпра», - сказав О.БРИГИНЕЦЬ.

«Але, поки що до реалізації цього проекту потрібно вирішити декілька питань. І це навіть не фінансування, а вирішення прав власності на нікому не потрібного ще донедавна бика. Поки що київська влада не має інформації про те, хто ж є власником зруйнованої опори мосту. Сподіваюся, це питання буде влагоджено до осені і тоді «Рідкісний птах» може з`явиться посеред Дніпра до Євро -2012», - висловив сподівання О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат упевнений, що згадки про «...птаха» з`являться в програмі річкових екскурсій по Дніпру. Можливо, навіть на її тлі полюблять фотографуватися молодята, які мають звичай приїжджати до пам`ятника засновників Києва.

Як нагадує прес-служба, М.Гоголь, описуючи річку Дніпро, писав у творі "Вечора на хуторі поблизу Диканьки": «Чудовий Дніпро при тихій погоді, коли вільно і плавно мчить крізь ліси й гори повні води свої. Ані ворухнеться, ані загуркотить... Мало який птах долетить до середини Дніпра».