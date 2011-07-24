Названо переможців Одеського кінофестивалю

У суботу урочисто завершився другий Одеський міжнародний кінофестиваль.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фестивалю, червоною доріжкою перед Одеським оперним театром пройшли члени журі - Марія де МЕДЕЙРУШ, Ада РОГОВЦЕВА, Єжі ШТУР, Валерій ТОДОРОВСЬКИЙ, Клаус ЕДЕР, а також почесні гості фестивалю - Оксана ФАНДЕРА, Філіп ЯНКОВСЬКИЙ, Нана ДЖОРДЖАДЗЕ, Богдан СТУПКА, Вадим ПЕРЕЛЬМАН, Євген ЦИГАНОВ та інші.

Головною подією урочистої церемонії закриття стало вручення призів ОМКФ. Гран-прі фестивалю – статуетку “Золотий Дюк” – одержав фільм Селін Ш‘ЯММИ “Дівчинка-шибеник” (“Tomboy”, Франція). Статуетку з рук голови журі Є.ШТУРА прийняла актриса Софі КАТТАНІ.

Приз глядацьких симпатій одержала дебютна картина Ясмін САМДЕРЕЛІ “Альманія: ласкаво просимо до Німеччини” (“Almanya – Willkommen in Deutschland”, Німеччина).

Кращим режисером названий Оліас БАРКО, який створив фільм "Вбийте мене, будь ласка" (Бельгія), а призу за кращу акторську роботу удостоєна Керен БЕРГЕР "2 Night" (Ізраїль).

Спеціальні призи члени журі вручили творцям двом картин: «Притулок» (Болгарія) і «Термін придатності» (Уругвай).

Перед офіційним закриттям фестивалю були удостоєні нагород також два українських фільми, показані в позаконкурсній програмі. Зокрема, переможцем пітчінгу і володарем призу у розмірі 25 тисяч гривень стала український режисер і продюсер Віра ЯКОВЕНКО, яка створила картину «Аутсайдер» спільно з Олексієм ГОРБУНОВИМ (пітчінг-сесії - традиційна практика великих фестивалів, лаконічні презентації нових кіно-проектів на початкових стадіях реалізації для професійних гравців кіно-бізнесу - представників кіностудій і незалежних інвесторів).

Короткометражна картина Тараса ТКАЧЕНКА «Собачий вальс» з альманаху «Закохані в Київ» була удостоєна премії імені Миколи Шустова у розмірі 50 тисяч гривень.

За словами президента ОМКФ Вікторії ТІГІПКО, яка виступила на церемонії закриття кінофоруму, понад 70 тисячі глядачів переглянули в кінотеатрах і на опен-ейрах близько 100 фільмів з різних країн.

Фестиваль проходив в Одесі 15-23 липня. До його конкурсної програми ввійшли 14 фільмів з усього світу: від Гонконга й Уругваю до країн Скандинавії і Східної Європи. Серед них – любовні історії, чорні комедії, соціальні сатири, саркастичні драми, цинічні мелодрами та інші жанри з концептуальним відчуттям гумору.

Наступний Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться 15-23 липня 2012 року.