14-18 вересня у Львові відбудеться 18-й Міжнародний форум видавців, у якому візьмуть участь понад тисяча учасників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, у рамках форуму пройдуть заходи у всій центральній частині міста - на площі перед палацом Потоцьких, на площі перед університетом імені Івана Франка, перед Львівським палацом мистецтв, на проспекті Свободи та на інших площах міста.

Форум видавців у Львові відбувається з 1994 року. За 1994-2010 роки форум відвідали понад 600 тисяч осіб.