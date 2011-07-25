Губернатор підписав розпорядження щодо гуцульського фестивалю

27-28 серпня у місті Косів Івано-Франківської області відбудеться XIX міжнародний Гуцульський фестиваль.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови облдержадміністрації, відповідне розпорядження підписав губернатор Михайло ВИШИВАНЮК.

Основна мета фестивалю - розвиток та популяризація традиційних видів народного мистецтва, звичаїв, обрядів гуцулів, підвищення соціального і мистецького статусу автентичного фольклору, виявлення самобутніх творчих колективів, окремих виконавців та майстрів образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва.

Затверджено склад організаційного комітету з підготовки та проведення фестивалю, який очолив заступник голови облдержадміністрації Роман ІВАНИЦЬКИЙ.

Під час фестивалю відбудеться науково-практична конференція «Гуцульський феномен: мистецтво життя і творчості», вернісаж-виставка ліжникарства «Барвограй», конкурсні мистецькі програми художніх колективів та інші заходи.