25 липня в історії

У 1956 році відбулося перше в морській історії зіткнення двох лайнерів і вдала велика рятувальна операція на морі.

За 50 хвилин до півночі зіштовхнулися італійський пароплав "Андреа Доріа" (241 м завдовжки, 1706 пасажирів і членів екіпажу), який прямував із Генуї до Нью-Йорка, і шведський корабель "Стокгольм", що йшов із Нью-Йорка і трохи поступався за характеристиками італійському судну. У густому тумані "Стокгольм" врізався у правий борт "Андреа Дорії”; в утворену 12-метровую пробоїну одразу ж заюшила вода, утворився сильний крен, але італійський лайнер залишався на плаву. и На сигнал SOS підійшов французький корабель "Іль-де-Франс", потім ще кілька менших кораблів. До п’ятої години ранку практичн о всіх вдалося врятувати. Загинули ли ше 46 людей з "Андреа Дорії" і п`ятеро зі "Стокгольма" — в момент самого удару. О десятій ранку італійське судно пішло на дно, шведський пароплав із розтрощеним носом самостійно повернулося до Нью-Йорка.

1978 рік — у місті Олдем (Англія) народилася перша людина, зачата у пробірці — Луїза Джой Браун.

Через чотири роки таким же шляхом була зачата її сестра Наталі, яка у 1999 році стала першою зачатою у пробірці людиною, що природним способом зачала власну дитину. Луїза Джой Браун також минулого року народила сина, зачатого природним шляхом.

1984 року відбувся перший вихід жінки у відкритий космос.

Радянська космонавтка Світлана Савицька вийшла у відкритий космос з борта орбітальної космічної станції "Салют-7".

У 2005-му — скандал із сином президента України Віктора Ющенка.

Глава держави, виступаючи на прес-конференції після 8-годинного засідання Кабміну, заявив, що в його сина немає автомобіля BMW вартістю 130 тисяч євро — 19-річний студент Андрій лише "орендує" престижну іномарку.

25 липня 2008 року уперше за три з половиною сотні років в Україну з візитом приїхав Вселенський патріарх — Варфоломій I.

У цей день народилися:

У 1575 році — Христоф Шайнер, німецький астроном, фізик і математик, ректор єзуїтського колегіуму.

У 1611 році, незалежно від Галілея і Фабріціуса виявив на Сонці плями і спалахи, створив карту Місяця, винайшов пантограф — прилад, що дозволяє отримувати зменшені або збільшені накреслені копії малюнка чи креслення.

1941 року — Василь Шандибін, російський політик. Колишній депутат Державної думи РФ від КПРФ, складальник заводу дорожніх машин "Брянський арсенал".

1947 рік — Василь Кремень, український учений-освітянин та політик.

Президент Академії педагогічних наук України (з 1997 року ), академік НАН України (з 2000-го). Народний депутат України ІІІ скликання (СДПУ(о)). Упродовж 1999–2005 років обіймав посаду міністра освіти і науки.

ТСН