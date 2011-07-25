Колеги Емі Вайнхаус: її смерть розбила серця

Музиканти та шанувальники Емі Вайнхаус шоковані звісткою про смерть 27-річної співачки.

"Кончина таланту в такому молодому віці розбиває серце. Немає сумнівів, що тепер, коли її з нами немає, люди по-справжньому оцінять її творчість", - таку думку висловив метр кіно, режисер Френсіс Форд Коппола.

Передчасний відхід з життя Емі став важкою втратою для сучасної музики, яскравий талант британської співачки обезсмертив її ім`я і творчість - у такому тоні витримані відгуки американських звукозаписних об`єднань, студій, виконавців і діячів культури, які особисто знали володарку "голосу покоління" Великобританії.

Володарка п`яти найпрестижніших у США музичних премій Grammy, Вайнхаус "органічно поєднувала рок, джаз, поп, соул і при цьому створила власне, неповторне звучання", відзначає в поширеній в заяві Національна академія мистецтва і техніки грамзапису США, що присуджує Grammy.

Вона ставить британській співачці в заслугу і "багатий, душевний і унікальний вокал", і відвертість і прямоту текстів пісень, які здобули їй любов шанувальників, заслужені відгуки критиків, "справжні повагу і захоплення колег".

"Її будуть пам`ятати вічно за безмежний талант, її музика переживе багато поколінь", - наголосила академія.

Співак Тоні Беннетт, ім`я якого гриміло в США в 1950-х, заявив, що для нього було честю разом з Емі записувати поп-пісню Body And Soul в знаменитій студії на Еббі-роуд у Лондоні в березні.

Беннетт вважає британку "екстраординарним музикантом з рідкісною вокальною інтуїцією" і щиро засмучений передчасною смертю власниці настільки "неординарного таланту".

"Дуже сподівався на те, що вона зможе перемогти зло, з яким боролася, глибоко співчуваю її батькові Мітчеллу, всій родині і всім тим, хто її любив", - зауважив співак.

Відома 27-річна британська співачка Емі Вайнхаус виявлена ​​мертвою в своїй квартирі в Лондоні в суботу, 23 липня. Коментуючи заяви в ЗМІ, про те, що 27-річна Уайнхаус померла в результаті передозування наркотиків, представник поліції Великого Лондона сказав, що причини смерті поки залишаються нез`ясованими.

ТСН