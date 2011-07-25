У будинку Уайнхаус не знайшли наркотиків

Поліція не знайшла слідів наркотичних речовин в апартаментах знаменитої британської співачки Емі Уайнхаус, знайденої мертвою у суботу, 23 липня.

Незважаючи на те, що передбачуваною причиною смерті називається передозування, у квартирі Уайнхаус не було знайдено слідів наркотиків, повідомляє газета The Sun.

Більше того, за день до смерті співачка проходила плановий огляд, і лікар вважав, що стан її здоров`я не викликає побоювань.

"Доктор був дуже задоволений її станом. Коли він ішов увечері у п`ятницю, у нього не було жодних підозр. Менше ніж через 24 години вона була знайдена мертвою", - цитує газета слова неназваного джерела.

"Здоров`я Емі було дуже крихким, і вона постійно проходила перевірки", - додало воно.

У поліції також припустили, що Уайнхаус померла за шість годин до прибуття медиків. Востаннє вона виходила на зв`язок зі своєю охороною о 10 ранку в суботу.

Остаточну причину смерті співачки можна буде назвати, коли будуть готові результати розтину і токсикологічних тестів.

За даними ЗМІ, сьогодні поліція Лондона призначить дату судової експертизи тіла Емі Уайнхаус.

До результатів розтину слідство відмовляється коментувати будь-які версії її смерті. У тому числі чутки про передозування наркотиками.

Уайнхаус раніше неодноразово мала проблеми з наркотиками і проходила курси реабілітаційної терапії. Крім того, її здоров`я було ослаблено легеневої емфіземою та порушеннями серцевої діяльності.

Нагадаємо, що Уайнхаус була знайдена мертвою в ліжку у своїй квартирі на площі Кемден-сквер на півночі Лондона близько 16.00 за британським літнім часом (18.00 за київським часом).

Незважаючи на скандальне особисте життя і проблеми із законом, Емі Уайнхаус була однією з найуспішніших британських поп-зірок. Вона отримала п`ять премій Греммі, серед них - нагорода за найкращу пісню року, дебют і найкращий поп-альбом (Back To Black). За версією газети Sunday Times, Уайнхаус зайняла десяте місце у списку найбагатших музикантів Британії молодше 30-ти. Її власність оцінювалася у 10 мільйонів фунтів стерлінгів (близько $ 16,5 млн).

Корреспондент