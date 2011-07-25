Батьки Емі Вайнхаус оприлюднили заяву

Сім`я британської співачки Емі Вайнхаус оприлюднила офіційну заяву після смерті співачки, яку знайдено мертвою цієї суботи, 23 липня.

У зверненні говориться, що смерть 27-річної співачки залишила "зяючу порожнечу" в житті її родини.

Родичі співачки попросили не турбувати їх і дати можливість пережити скорботу втрати.

Емі була "чудовою дочкою, сестрою, племінницею", - йдеться в заяві.

Особливо близькі стосунки пов`язували 27-річну рок-діву з її батьком, колишнім лондонським таксистом, який з дитинства прищепив їй любов до музики, наспівуючи улюблені мелодії.

Тим часом шанувальники несуть квіти і свічки до будинку Уайнхаус на півночі Лондона, деякі принесли і залишили на знак пам`яті пляшку вина та пивні банки. Кілька фанатів чергували в Кемдені всю ніч з суботи на неділю.

Нагадаємо, що Уайнхаус була знайдена мертвою в ліжку в своїй квартирі на площі Кемден-сквер на півночі Лондона близько 16.00 за британським літнім часом (18.00 за київським часом).

Остаточну причину смерті співачки можна буде назвати, коли будуть готові результати розтину і токсикологічних тестів. За даними ЗМІ, сьогодні поліція Лондона призначить дату судової експертизи тіла Емі Уайнхаус.

До цього поліція відмовляється коментувати припущення про те, що співачка померла від передозування наркотиків. Більше того, за даними преси, в квартирі Вайнхаус слідів наркотичних речовин не знайшли.

Водночас, багаторічна боротьба Емі Вайнхаус з алкогольною та наркотичною залежністю знайшла відображення в її піснях.

Сингл Rehab з альбому Back to Black, з яким у 2008 році Емі Вайнхаус перемогла у п`яти категоріях престижної премії Греммі, було визнано найкращим записом року. У ньому є рядки: "Кажуть, що мені треба в реабілітаційну клініку, - ні, ні, ні, я не поїду. Мій тато вважає, що зі мною все гаразд".

Співачка все-таки вирушила на лікування в спеціалізовану клініку, проте повернення на сцену після перерви обернулося скандалом.

На першому ж концерті під час гастролей в Белграді співачку освистали, оскільки вона ледь трималася на ногах, не потрапляла в ноти і двічі йшла зі сцени.

Європейський тур Емі Вайнхаус скасували.

Востаннє співачка з`явилася на публіці 20 липня, за три дні до смерті.

Бі-бі-сі