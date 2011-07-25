Католікос-патріарх Грузії Ілія II прибув в Україну з 6-денним візитом. Про це повідомила заступник голови синодного інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви Московського патріархату Жанна Шевченко.

Програма візиту передбачає, що 26 липня пройде зустріч Ілії з патріархом Московським і всія Русі Кирилом, 27 липня вони візьмуть участь в проведенні святкового молебня на Володимирській гірці в Києві.

28 липня планується участь патріархів у божественній літургії на Соборній площі Києво-печерської лаври.

Програма візиту Ілії 29 липня також передбачає відвідування ряду київських храмів, посольства Грузії в Україні, а також зустріч з грузинською діаспорою.

30 липня Ілія ІІ він відвідає Київську духовну академію та семінарію, де поспілкується зі студентами.

Як повідомлялося, патріарх московський Кирило і патріарх Грузії Ілія II відвідають Україну 26-28 і 25-30 липня відповідно.

Нагадаємо, останній візит патріарха Кирила до України відбувся на початку травня для участі в заходах з нагоди 90-річчя митрополита Харківського і Богодухівського УПЦ МП Никодима.

Також глава РПЦ уже відвідував Україну в кінці квітня для участі в заходах з нагоди 25 річниці Чорнобильської катастрофи.

У листопаді 2010 року він відвідував Україну для участі в заходах з нагоди 75-річчя предстоятеля УПЦ МП митрополита Володимира.

ТСН

