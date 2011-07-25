Син Шварцнеггера зламав кістки і пошкодив легеню

Молодший син Арнольда Шварцнеггера та Марії Шрайвер потрапив до лікарні. Підліток отримав травми в результаті нещасного випадку на пляжі знаменитого курорту Малібу в штаті Каліфорнія.

Нещасний випадок стався 23 липня. У юного Крістофера зламано кілька кісток, пошкоджено легеню.

"13-річний Крістофер - сміливий хлопчик і, як очікується, незабаром повністю одужає, - заявили Арнольд і Марія. - Хлопчик пережив дуже страшний тиждень". Батьки підлітка висловили подяку персоналу лікарні, де знаходиться Шварцнеггер-молодший.

Колишній культурист, зірка фільмів-екшн, екс-губернатор штату Каліфорнія та його дружина знаходяться в процесі розлучення після 25 років спільного життя в шлюбі. "Термінатор" визнав, що дружина пішла від нього, дізнавшись, що він їй зраджував і має позашлюбну дитину.

Мати цієї дитини, якій вже 13 років, близько 20 років працювала у подружжя покоївкою. 1 липня Шрайвер подала папери на розлучення.

Проте легендарний голлівудський актор заявив, що не збирається платити аліменти своїй дружині. Колишній губернатор Каліфорнії також відмовився компенсувати дружині витрати, пов`язані з шлюборозлучним процесом.

Зазначимо, що у актора і його дружини двоє неповнолітніх дітей - 13-річний Крістофер і 17-річний Патрік. Виховувати їх Шварценеггер і Шрайвер вирішили спільно. Крім цього, у них є дві дорослих доньки - 21-річна Кетрін і 19-річна Крістіна. Умови поділу майна, нажитого подружжям протягом 25 років шлюбу, будуть визначені під час шлюборозлучного процесу.

ТСН