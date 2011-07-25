У Польщі з українських акторів знають лише Ступку

У Польщі майже не знають українського кіно, хоча їм би було цікаво його побачити. Тому дивно, чому українці не роблять промоції своєї продукції, а поляки не проявляють інтересу до українських фільмів.

Про це в інтерв’ю ZN.UA заявив відомий у Європі режисер Марек Павловський.

«Мені важко пригадати бодай один український фільм, який би останнім часом з’явився на екранах у Польщі. Ті, хто хоч трохи орієнтується в історії світового кіно, одразу згадають Сергія Параджанова… Та він — не українець, а вірменин, який творив в Україні. З останніх картин, які я міг би зарахувати до «українських» з тих, що показували у Польщі, — «Водій для Віри»… Але з українців там тільки Богдан Ступка, якого добре знають у Польщі. І він грає радянського генерала», — зазначив режисер.

За його словами, єдиним кінофестивалем, присвяченим українському кіно, є фестиваль у Кракові, але він розрахований на вузькі кола.

«Навіть на польському телеканалі „Культура“, який намагається показувати найсвіжіші фільми, розповідати про вистави, мистецькі виставки, свіжі книжки, немає жодної інформації про українське кіно, — розповів М.Павловський. - Польському глядачеві доступні нові англійські, ірландські, італійські фільми, навіть популярні нині іранські, але українське кіно там не репрезентоване».

На думку режисера, проблема і в тому, що поляки мало знають українську культуру:«Так складається, що українці більше знають про Польщу, ніж поляки про Україну.І це проблема не лише поляків, котрі не мають інтересу до пізнання культури свого сусіда, а й українців, які не докладають достатніх зусиль, аби представляти українське кіно у світі, зокрема у Польщі».

Детальніше читайте у свіжому випуску «Дзеркала тижня. Україна» в інтерв’ю Дмитра Дроздовського та Ганни Трегуб з Мареком Павловським.

