9-річна українка перемогла в міжнародному конкурсі малюнку

Дев’ятирічна українка перемогла в міжнародному дитячому конкурсі малюнку на тему гендерної рівності.

Про це УНІАН повідомили у Представництві Європейської комісії в Україні.

Зокрема, Я.НУДНОВА, учениця третього класу харківської ЗОШ №122, з роботою під назвою «Хлопчики й дівчатка мають однакові права» стала однією з десяти фіналістів.

У ході відбіркового туру конкурсу, який проводився Представництвом Європейської комісії в Україні та Білорусі, було отримано більше 560 робіт українських та білоруських школярів.

Під час засідання конкурсного журі, в роботі якого взяли участь представники Представництва Єврокомісії в Україні, Міністерства освіти й науки України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, було відібрано 20 найкращих робіт (10 робіт від України, та 10 – від Білорусі) для подальшої участі в міжнародному турі конкурсу в Брюсселі.

У фінальному турі конкурсу в Брюсселі взяли участь роботи школярів із 61 країни світу. В результаті було обрано малюнки 10 школярів, які й стали переможцями міжнародного конкурсу.

Кожен переможець отримає нагороду в розмірі 1 тис. євро.

Малюнки десяти переможців будуть включені до ілюстрованої брошури, що буде розповсюджена в школах країн, які взяли участь у конкурсі.

***8 березня 2007 року, з нагоди Міжнародного жіночого дня, Європейська комісія оголосила конкурс малюнків для дітей віком від 8 до 10 років на тему гендерної рівності.

Мета конкурсу полягала в тому, щоб залучити дітей до процесу підвищення обізнаності щодо ролі жінки в суспільстві.

У конкурсі малюнків взяли участь діти, які проживають і ходять до школи у країнах, що належать до регіонів співробітництва ЄС - Африканського, Карибського та Тихоокеанського, Середземномор’я, Азії, Латинської Америки, та країнах, що є сусідами ЄС.