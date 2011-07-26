Емі Вайнхаус померла природною смертю

У смерті британської співачки Емі Вайнхаус не знайшли складу злочину, заявив слідчий, який веде справу про загибель співачки.

Розслідування обставин смерті було відкладено до 26 жовтня.

Причини смерті, яка настала в суботу, 23 липня, залишаються невідомими. 25 липня було проведено розтин, зразки тканин Уайнхаус спрямовані на токсикологічний аналіз. Як повідомляється, розтин не показав причину смерті, тому експерти чекають результатів подальших аналізів.

За добу до смерті Емі Вайнхаус відвідувала свого лікаря, і він не виявив у її стані нічого незвичайного.

Близько 10 ранку в суботу співачка пояснила своїм помічникам, що погано себе почуває і збирається залишитися в ліжку. О четвертій годині дня охоронець зайшов в спальню, щоб розбудити Вайнхаус, і виявив її мертвою, після чого негайно викликав поліцію.

Раніше повідомлялося, що в будинку співачки не були знайдені наркотичні речовини. Вечір напередодні смерті Вайнхаус провела вдома.

Емі Уайнхаус випустила за свою кар`єру два студійних пластинки. Остання з них, "Back To Black", принесла співачці широку популярність і п`ять нагород "Греммі". Вайнхаус зловживала алкоголем і наркотиками, в газетах неодноразово з`являлися повідомлення про її проблеми зі здоров`ям.

За місяць до смерті співачка повинна була відправитися в європейський тур, проте він був скасований через провальний виступ в Белграді 18 червня.

Емі Вайнхаус померла у віці 27 років.

Як зазначається, після закінчення розтину тіло співачки передали її родині для поховання. Похорон співачки запланований на вівторок, 26 липня. Ритуал пройде у колі сім`ї та близьких друзів. Місце і час похорону за бажанням сім`ї залишаться невідомими.

ТСН