Енді Флетчер скасував свій виступ під Одесою
На фестивалі виступить James Lavelle
Учасник та один із засновників культового британського гурту Depeche Mode Енді Флетчер скасував свій виступ під Одесою, який мав відбутися 30 липня 2011 року.
Як повідомлялося раніше, Флетчер мав виступити в рамках фестивалю Summer Sound Griboffka International Music Fest 2011, що відбудеться у Грибівці, Одеська область, на пляжі Європа.
"Заявлений раніше хедлайнер відкриття (Енді Флетчер) змінений через особисті обставини, що виникли у самого Енді Флетчера. Більш докладно причину повідомимо пізніше", - повідомили Корреспондент.net у прес-службі фестивалю.
У той же час, стали відомі деякі учасники фестивалю.
Фестиваль, що стартує 30 липня 2011 року і триватиме 4 тижні, відкриють німецький діджей Timo Maas і засновник проекту UNKLE James Lavelle (Великобританія), а також гурт С.К.А.Й та DJ Tony.
Саунд Тімо, який робить Тімо Маас, звучить по всьому світу в його діджейських сетах, компіляціях Music for the Maases і Connected, реміксах для Fatboy Slim, Madonna, Kelis, Green Velvet, Muse та багатьох інших.
Timo Maas свій стиль називає percussive wet Funk. Автор більш ніж 85 композицій і реміксів, музикант, який ховається під безліччю імен - Orinoko, Kinetic Atom, Digital city, багато гастролює - від Love Parade у Берліні до Turnmills в Лондоні і Karma в Чикаго.
James Lavelle - британський вундеркінд-електронник, герой англійської електроніки 1990-х, засновник проекту UNKLE, творець лейблу Mo `Wax. Проект UNKLE, придуманий Джеймсом Лавеллем 1994-го на початку епохи тріп-хопу, випустив платівку, на якій співали Том Йорк із Radiohead та Річард Ешкрофт із Verve, а в студії працювали діджей Shadow і продюсер Тім Голсуорсі.
Зараз Джеймс Лавелль продовжує свою діджейську кар`єру, роз`їжджає по світу з діджейськими сетами, подався до андеграунд-хіп-хопу, випускає сольні релізи та робить ремікси для Massive Attack і The Verve.
Корреспондент.net