Учасник та один із засновників культового британського гурту Depeche Mode Енді Флетчер скасував свій виступ під Одесою, який мав відбутися 30 липня 2011 року.

Як повідомлялося раніше, Флетчер мав виступити в рамках фестивалю Summer Sound Griboffka International Music Fest 2011, що відбудеться у Грибівці, Одеська область, на пляжі Європа.

"Заявлений раніше хедлайнер відкриття (Енді Флетчер) змінений через особисті обставини, що виникли у самого Енді Флетчера. Більш докладно причину повідомимо пізніше", - повідомили Корреспондент.net у прес-службі фестивалю.

У той же час, стали відомі деякі учасники фестивалю.

Фестиваль, що стартує 30 липня 2011 року і триватиме 4 тижні, відкриють німецький діджей Timo Maas і засновник проекту UNKLE James Lavelle (Великобританія), а також гурт С.К.А.Й та DJ Tony.

Саунд Тімо, який робить Тімо Маас, звучить по всьому світу в його діджейських сетах, компіляціях Music for the Maases і Connected, реміксах для Fatboy Slim, Madonna, Kelis, Green Velvet, Muse та багатьох інших.

Timo Maas свій стиль називає percussive wet Funk. Автор більш ніж 85 композицій і реміксів, музикант, який ховається під безліччю імен - Orinoko, Kinetic Atom, Digital city, багато гастролює - від Love Parade у Берліні до Turnmills в Лондоні і Karma в Чикаго.

James Lavelle - британський вундеркінд-електронник, герой англійської електроніки 1990-х, засновник проекту UNKLE, творець лейблу Mo `Wax. Проект UNKLE, придуманий Джеймсом Лавеллем 1994-го на початку епохи тріп-хопу, випустив платівку, на якій співали Том Йорк із Radiohead та Річард Ешкрофт із Verve, а в студії працювали діджей Shadow і продюсер Тім Голсуорсі.

Зараз Джеймс Лавелль продовжує свою діджейську кар`єру, роз`їжджає по світу з діджейськими сетами, подався до андеграунд-хіп-хопу, випускає сольні релізи та робить ремікси для Massive Attack і The Verve.



Корреспондент.net

