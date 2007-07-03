Табачник вважає ганебними дії влади Києва

Віце-прем’єр-міністр України з гуманітарних питань Дмитро ТАБАЧНИК вважає ганебними дії міської влади Києва щодо виселення творчих колективів з приміщень, які вони орендують.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН, яку проводили керівники колективів Національної капели бандуристів України, Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України ім. П.Вірського, Національного заслуженого академічного українського хору ім. Г.Верьовки.

Свій приїзд на прес-конференцію Д.ТАБАЧНИК пояснив необхідністю підтримати позицію керівників видатних творчих колективів України.

Як стверджують керівники творчих колективів, київська міська влада хоче виселити їхніх студентів з гуртожитку, який складається з чотирьох квартир, за адресою: вул. Туполєва, 16А.

За словами художнього керівника Національного академічного ансамблю танцю України ім. П.Вірського, Героя України Мирослава ВАНТУХА, творчі колективи цього року отримали від Управління з питань комунального майна приватизації та підприємництва Шевченківської районної ради в місті Києві повідомлення, згідно з яким з 20 лютого 2007 року припиняється оренда нежитлового приміщення за вказаною адресою без права її продовження. Також у повідомленні було поставлено вимогу в 10-денний термін звільнити приміщення. На сьогодні, за словами художнього керівника ансамблю, з гуртожитку виселено більшість учнів (50 осіб).

Як зазначив М.ВАНТУХ, усі три колективи звернулися до голови Шевченківської районної ради Києва Віктора ПИЛИПИШИНА з проханням пояснити причини виселення. Проте, за його словами, офіційної відповіді вони не отримали.

У свою чергу Д.ТАБАЧНИК продемонстрував журналістам, як він висловився, “дванадцять абсолютно імперативних доручень Кабінету Міністрів, пов’язаних з позицією уряду з усіх питань руйнування культурного простору в столиці України”. За словами віце-прем’єр-міністра, «ці документи – своєрідне листування, яке постійно ведеться з київською владою».

Як зазначив Д.ТАБАЧНИК, «дані документи стосуються виселення й ненадання приміщення видавництву «Мистецтво», тяганини навколо навчального корпусу Національного університету театру кіно й телебачення ім. Карпенка-Карого, а також “волаючих випадків – спроби продати Національний центр ім. Леся Курбаса й викинути з гуртожитків творчу молодь трьох уславлених колективів – Національної капели бандуристів України, Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України ім. П. Вірського, Національного заслуженого академічного українського хору ім. Г. Верьовки – з приміщення, яке вони займали 45 років».

Д.ТАБАЧНИК назвав такі рішення міської влади абсолютно необґрунтованими й недоцільними з економічної точки зору, тому що «нічого вони не дають для підтримки міського бюджету». “А з точки зору моралі – вони ганьблять обличчя держави й міської влади», – зазначив він.

Віце-прем’єр-міністр також повідомив, що на сьогодні уряд ухвалив рішення внести зміни до статті закону про державний бюджет, які стосуватимуться питань “продовження оренди для творчих колективів, майстерень художників на засадах конкурсу”. Крім того, Кабінет Міністрів підготував документ, який буде “сьогодні підписаний в.о. прем’єр-міністра Миколою АЗАРОВИМ і надісланий до Київської міської адміністрації щодо позиції уряду з тих питань, які викликають обурення представників творчої інтелігенції та мистецької еліти”.

За словами Д.ТАБАЧНИКА, уряд вважає, що не можна ставити “на один щабель” питання оренди для бізнесових структур і творчих колективів. У подібних випадках, сказав він, органи місцевої влади будуть зобов’язані – або надати навчальним закладам, творчим колективам тощо рівноцінне приміщення, або “просто залишити в спокої ті приміщення, які історично закріплені за ними”.