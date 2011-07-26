MTV повертає Бівіса і Баттхеда на екрани

Канал MTV повертає у сітку мовлення мультиплікаційний серіал з популярними персонажами 90-х — Бівісом і Баттхедом.

Точна дата виходу серіалу поки не відома, пишуть znaki.fm.

Виходячи з п`ятихвилинного превью нового мультфільму можна судити про те, що персонажі зовсім не змінилися - ходять до тієї самої школи і так само жартують.