MTV повертає Бівіса і Баттхеда на екрани
12:07, 26 липня 2011Культура
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Персонажі зовсім не змінилися
Канал MTV повертає у сітку мовлення мультиплікаційний серіал з популярними персонажами 90-х — Бівісом і Баттхедом.
Точна дата виходу серіалу поки не відома, пишуть znaki.fm.
Виходячи з п`ятихвилинного превью нового мультфільму можна судити про те, що персонажі зовсім не змінилися - ходять до тієї самої школи і так само жартують.
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