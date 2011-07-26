У прес-службі Океану Ельзи спростували чутки про розпад гурту

У прес-службі українського рок-гурту Океан Ельзи заявили, що колектив не розпадається незважаючи на те, що лідер гурту Святослав Вакарчук розпочав роботу над новим сольним проектом.

"Звичайно Океан Ельзи залишається. Слава готує другу частину свого музичного проекту (перша була Вночі в 2008-му році)", - повідомили Корреспондент.net у прес-службі ОЕ.

Нагадаємо, що кілька днів тому Святослав Вакарчук повідомив у своєму мікроблозі про те, що починає запис нового сольного проекту.

"Починаємо запис мого нового сольного проекту. Поки немає спеціального сайту, всі новини буду писати сам:)", - написав Вакарчук у Twitter.

Інших подробиць він не повідомив. Це викликало нову хвилю чуток про можливий розпад гурту.

Для Вакарчука це другий сольний проект. У 2008 році фронтмен ОЕ презентував свій сольний альбом Вночі, над яким, втім, працювали і учасники Океану Ельзи, а також запрошені виконавці джазової, класичної та народної музики. У записі однієї з пісень взяв участь Національний симфонічний оркестр України.

Сольна робота Вакарчука не завадила ОЕ записати новий альбом - 10 березня 2010 року гурт представив в Києві сьомий студійний альбом Dolce Vita. 12 березня концертом в Костромі почався масштабний тур ОЕ на підтримку нової платівки. За 9 місяців туру гурт дав близько 100 концертів, відвідав 95 міст в Росії, Білорусі, Україні, Чехії, США, Канаді.

Корреспондент