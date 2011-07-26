Селін Діон у вересні представить свої нові парфуми

Незважаючи на те, що Селін Діон стала матір`ю близнят в 2010 році, вона не здає своїх позицій в ролі бізнесвумен. Доказ цьому - новий парфум, який випустить зірка у вересні цього року.

Селін випускає парфуми в маленьких зручних флакончиках. У минулому ароматі співачки, який називався Signature, поєднувалися нотки мімози і сандалового дерева. Він нагадував їй про її рідну країну, Канаду.

У цьому ж парфум відома канадка поєднувала запахи яблук, троянди, магнолії, жасмину і навіть мускусу. Їй допомагав швейцарський парфумер Ілмас Ермендіс. І все це оформлено в пляшечці у вигляді ікони. Співачка знає, чим порадувати своїх шанувальників.

Новий аромат - буде восьмим в колекції співачки після ліній Brilliance і Chic. Завдяки її співпраці з організацією Parfums Coty, з якою у неї підписаний договір, Селін заробила на виробництві парфумів десятки мільйонів доларів. Непогана надбавка до гонорарів за концерти і продаж дисків.

ТСН