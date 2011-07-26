Хрещення Русі святкуватимуть у Києві, Мінську та Москві

Цього року Хрещення Русі святкуватиметься 28 липня у Києві, Мінську та Москві, коли православна церква відзначає День Святого князя Володимира.

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН продюсер та ведучий святкування Юрій МОЛЧАНОВ.

«Вперше цього року це свято буде відзначатися в трьох країнах», - сказав він.

Ю.МОЛЧАНОВ повідомив, що святкові заходи відбуватимуться за участю відомих артистів, серед яких Єлена ВАЄНГА, Іван ОХЛОБИСТІН, Петрj МАМОНОВ, рок-гурти «Братья Карамазовы», «UMA2RMAN», «Воскресение», «С.К.А.Й.».

«Обирання артистів здійснювалося з точки зору змісту їхньої творчості, тобто форма може бути різною, проте це ті люди, які можуть думати, мислити і розмовляти», - пояснив він.

Народний депутат України Василь ГОРБАЛЬ нагадав, що це свято відзначають в Україні уже 4 роки. За його словами, ініціатива проведення цього свята належить міжнародній громадській організації «День Хрещення Русі».

В.ГОРБАЛЬ висловив переконання, що без відродження духовних цінностей розвиток України неможливий, а свято Хрещення Русі може сприяти цьому відродженню.

Організатор та учасник святкування, лідер групи «Братья Карамазовы» Олег КАРАМАЗОВ повідомив, що цього року участь у святкуванні візьмуть космонавти. За його словами, з кожним роком все більше людей відзначають це свято.