У Сімферополі відкрився заповідник «Неаполь Скіфський»

У Сімферополі на території, де знаходяться руїни столиці пізньоскіфської держави Неаполя Скіфського, відкрився історико-археологічний заповідник.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Ради міністрів Криму.

«Відкриття заповідника ”Неаполь Скіфський” - серйозний крок у справі відродження унікального пам`ятника нашої історії», - наголосив перший віце-прем`єр Криму Павло БУРЛАКОВ, який ознайомився з ходом розкопок і реставрації пам`ятника, оглянув руїни кріпосних стін і воріт Неаполя, залишки мавзолеїв скіфських царів, комплекс вирубаних у скелі зернових ям, ритуальний басейн.

За рахунок коштів бюджету Криму проведено реставрацію павільйону, упорядковано і захищено територію. Також розроблені пропозиції з будівництва музейного комплексу.

П.БУРЛАКОВ вважає, що джерелами фінансування археологічних робіт у заповіднику мають стати бюджетні кошти, а також гроші меценатів.

Довідка УНІАН. Неаполь Скіфський був великим містом майже 600 років: з ІІІ століття до нашої ери до ІІІ століття нашої ери. Стародавній мегаполіс площею близько 30 гектарів розміщався на невисокому плато на околиці нинішнього Сімферополя. Археологи у середині ХХ століття розкопали залишки оборонної стіни, мавзолей, житлові будівлі, однак через брак грошей на доглядання за руїнами були змушені знову засипати землею значну частину пам`ятників. Останніми роками Неаполь Скіфський перебував у вкрай запущеному стані. Парламент Криму в квітні 2011 дав згоду Раді міністрів Криму на створення республіканської установи «Історико-археологічний заповідник «Неаполь Скіфський» для вивчення і розвитку археологічного комплексу: городища і некрополів.