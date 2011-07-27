В Лондоні поховали Емі Вайнхаус

В Лондоні поховали знамениту британську співачку Емі Вайнхаус, яка померла в суботу, 23 липня, у віці 27 років.

Спочатку родичі зірки зібралися на церемонії прощання в одній з лондонських синагог. Потім співачку поховали на цвинтарі Еджвербері на півночі британської столиці. Поховання пройшло у вузькому колі родини і друзів Емі.

На похоронах були помічені британський музикант Марк Ронсон і дочка Оззі Осборна Келлі, яка прийшла на церемонію з білою трояндою і пишною зачіскою а-ля 60-ті роки, яка стала фірмовим знаком самої Вайнхаус. Хто ще зі знаменитостей прийшов попрощатися із співачкою, невідомо.

Колишній чоловік Вайнхаус Блейк Філдер-Сівіл, який, як стверджувала сама Емі, привчив її до вживання наркотиків, на похоронах не був - він відбуває ув`язнення за озброєне пограбування. Приїхати на цвинтар йому не дозволили.

Пізніше в крематорії пройде ще одна церемонія прощання для всіх, хто були присутніми на похоронах.

Нагадаємо, що в суботу, 23 липня, Емі Вайнхаус була знайдена мертвою у своїй квартирі на площі Кемден-сквер на півночі Лондона. Їй було 27 років. Причини смерті поки не встановлені. В понеділок було проведено розтин тіла, проте жодних офіційних висновків зроблено не було.

Вайнхаус визнана однією з найуспішніших британських поп-зірок. Вона увійшла до Книги рекордів Гіннесу, отримавши п`ять премій "Греммі". За версією газети Sunday Times, Вайнхаус посіла десяте місце в списку найбагатіших музикантів Британії молодше 30-ти. Її статок оцінювався в 10 мільйонів фунтів стерлінгів 16,5 млн доларів).

Емі Вайнхаус неодноразово потрапляла в реабілітаційну клініку через захоплення наркотиками і спиртним. У 2008 році співачка була госпіталізована - лікарі виявили в неї емфізему легенів і порушення сердечної діяльності.

ТСН