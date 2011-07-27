27 липня в історії

У 1834 році відкрили Київський імператорський університет св. Володимира (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

Навчання у Київському університеті розпочали перші 62 студента. Початково діяв лише один філософський факультет з двома відділеннями — історико-філологічним та фізико-математичним. 1835 року відкрився юридичний факультет, а 1847 року — медичний. Філософський згодом розділився на два самостійні факультети. З такою структурою університет працював до 1917 року.

1965 року президент США Ліндон Джонсон підписав законопроект, який вимагає від виробників сигарет друкувати на пачках попередження про шкоду куріння для здоров’я.

У 1994-му парламент Індії заборонив у країні тести з визначення статі майбутньої дитини у зв’язку з великою кількістю абортів у разі, коли тест визначав, що народиться дівчинка.

У 2002 році сталася трагедія на авіаційному шоу у Львові, найбільша в історії світових авіашоу.

На Скнилівському аеродромі впав Су-27, пілоти якого не впоралися з управлінням; загинуло 78 людей, понад сто — поранені.

27 липня народилися:

У 1824 році — Александр Дюма-син, французький письменник і драматург.

Байстрюк швачки Катрін Лабе і знаменитого письменника Александра Дюма. На сюжет його п`єси "Дама з камеліями" на основі однойменного роману написана опера Джузеппе Верді "Травіата".

1964 року народився Юрій Клинських (Хой), російський музикант, лідер панківської групи "Сектор газа".

У 1965-му народився Хосе-Луїс Чилаверт, парагвайський футболіст, воротар.

Володар багатьох південноамериканських трофеїв у складі аргентинського клубу "Велес Сарсфілд”. Відомий тим, що продовж кар`єри забив 62 голи, в основному зі стандартних положень, — другий у світі показник серед воротарів після Рожеріо Сені.

27 липня 1969-го народився Михайло Лівінський, український управлінець.

Керівник апарату прем`єр-міністра Юлії Тимошенко (в 2005-му і в 2007-2010 роках). Народний депутат VI скликання від БЮТ, член ВО "Батьківщина".

ТСН