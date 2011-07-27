У Великобританії відбудеться концерт пам’яті Джексона

У жовтні 2011 року в Кардіффі відбудеться концерт пам`яті Майкла Джексона. В цей же час у США розпочнеться суд над особистим лікарем співака Конрадом Мюрреєм. Шоу проходитиме на стадіоні Міленіум. Про це на спеціально скликаній прес-конференції розповіли мати Джексона Кетрін, його сестра Латойя і брати Тіто, Джекі і Марлон.

Список артистів, які виступатимуть на концерті пам`яті Джексона, не розголошується. За словами родичів співака, на сцену вийдуть тільки ті, кого сам Майкл дуже любив і поважав.

Імена учасників триб`юту озвучуватимуть щодня до 4 серпня включно. Цього ж дня стартує продаж квитків на шоу. Очікується, що концерт пам`яті Майкла Джексона відвідає 75 тисяч прихильників його творчості.

Проте не усі члени сім`ї Джексона підтримують цей концерт. Проти нього виступають брати покійного, Джермайн і Ренді, а також сестра Дженет.

Вони зазначили, що раді будь-яким присвяченим брату подіям, проте незадоволені тим, що запланований на жовтень концерт проходитиме у ті дні, коли у США розпочнеться суд над лікарем Конрадом Мюрреєм. Його підозрюють у неумисному вбивстві Майкла Джексона. Слова Дженет, Джермайна і Ренді інші члени родини Джексонів залишили без коментарів.

Раніше великомасштабний концерт пам`яті Майкла Джексона намагалися організувати вже через кілька тижнів після його смерті, проте в результаті захід було вирішено скасувати.

ТСН