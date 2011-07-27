Новою дівчиною Бонда стане росіянка

31-річна росіянка Маргарита Левієва разом з Денієлом Крейгом зіграє в черговий картині про знаменитого суперагента Джеймса Бонда.

Ім`я дівчини зараз практично невідомо широкому загалу. Але зовсім скоро все зміниться: адже саме Маргариту називають найімовірнішою претенденткою на роль чергової дівчини Джеймса Бонда.

Британська газета The Mirror повідомила, що з Левієвою вже йдуть переговори з приводу узгодження робочого графіка. Продюсери картини зацікавлені в тому, щоб російська красуня взяла участь у зйомках, які розпочнуться в жовтні.

Раніше Маргарита зіграла невелику роль у фільмі "Лінкольн для адвоката", де вона брала участь з Метью Макконахі, крім того, два роки тому вона зіграла кохану популярного артиста Ештона Катчера. До того, як стати актрисою, Левієва серйозно займалася гімнастикою.

Народжена в Ленінграді Маргарита у віці 11 років разом з родиною емігрувала до США, де закінчила школу акторської майстерності Вільяма Еспера.

ТСН