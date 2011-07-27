Гурт "ВІА Гра" розпадеться восени?

Одна з найпопулярніших дівочих груп "ВІА Гра" на межі розпаду. Чутки про це з`явилися в ЗМІ, хоча ніяких офіційних підтверджень не надходило ні з боку продюсерів, ні з боку учасниць колективу. Кажуть, що останній концерт група дасть вже восени, а після цього вже буде розпущена.

Солістки колективу, власне, і не приховують, що у "ВІА Гри" є проблеми. Так, Надія Мейхер-Грановська, відповідаючи на запитання журналістів, згадала, що інтерес публіки до групи знизився, а що буде далі - покаже час. Ймовірно, вважає вона, ВІА Гра просто вийшла з моди, а може бути, комусь не догодила.

До речі, дівчата вже зараз зайняті якимись своїми проектами. Надія Грановська - телеведуча, Альбіна Джанабаєва, за чутками, вже займається сольною творчістю, Єва Бушміна, ймовірно, незабаром запише спільний дует з Настею Каменських.

Не виключено, що чутки про розпуск групи спровокував відхід одного з її продюсерів - Дмитра Костюка.

До речі, якось Костянтин Меладзе так сказав про можливе припинення діяльності знаменитого колективу:

"Всі проекти колись починаються і закінчуються. Знаю, що більшість продюсерів вичавлюють з них всі соки. Буває, що змінився склад, немає колишньої актуальності, а їм шкода розлучитися з брендом і тими засобами, які проект колись приносив. Але у випадку з ВІА Грою все не так. Коли проект відімре, він буде закритий".

ТСН