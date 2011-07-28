28 липня в історії

1858 рік — французький фотограф і карикатурист Фелікс Надар зробив першу у світі аерофотозйомку, здійснивши для цього підйом на аеростаті.

1896 року у Флориді заснували місто Маямі.

Маямі є діловим і культурним центром Латинської-Америки, ключовим центром Вест-Індії, Центральної Америки, і Південної Америки. Місто також має значну кубинську діаспору — переважно політичних супротивників Фіделя Кастро. Клімат у Маямі тропічний та мусонний. Місто потерпає від ураганів з травня по вересень. У цей час спостерігається велика кількість опадів, висока температура і вологість повітря. В інші пори року помірні температури з невеликими прохолодними періодами

У 1900 році Луї Лессінг, американський підприємець зі штату Коннектикут, придумав гамбургер.

Гамбургер — вид сендвіча, що складається з рубаною котлети, поданий всередині розрізаної булки. На додаток до м`яса гамбургер може мати велику кількість різноманітних приправ, наприклад: кетчуп і майонез, листя салату, маринований огірок, сиру або смажену цибулю, помідор. Гамбургер — невід`ємна частина їжі класу фастфуд.

1951 року — прем`єра мультфільму Уолта Діснея "Аліса у країні чудес".

У 1976-му внаслідок найбільш руйнівного у XX століття землетрусу (сила поштовхів коливалася між 7,8 і 8,2 бала) в Північно-Східному Китаї загинуло близько 250 тисяч людей, шахтарське місто-мільйонник Таншань було повністю зруйноване.

1983 рік — у Ленінграді майбутній президент, а тепер – прем`єр-міністр Росії Володимир Путін одружився з Людмилою Шкребнєвою.

У 2000 році вперше відзначався день системного адміністратора.

Однією із основних традицій цього свята є дарування подарунків знайомим системним адміністраторам. Улюбленими подарунками вважаються шоколад, пиво, вино, електроніка, комп`ютерні ігри та іграшкові пінгвіни. Наразі, незважаючи на те, що свято у жодній країні світу не є офіційним, чимало компаній у знак поваги дарують цього дня своїм працівникам торти.

В цей день народилися:

У 1937 році — Віктор Мережко, російський і радянський сценарист, кіноактор, режисер.

Один із засновників і президент кіноакадемії "Ніка”. Автор сценаріїв кінокартин: ("Сонька Золота ручка", сценарії фільмів "Здрастуй і прощай”, "Вас чекає громадянка Никанорова”, "Рідня”).

1954 року народився Уго Чавес, венесуельський лівий політик, військовик, президент Венесуели з 2001 року.

1969 рік — Юлія Меньшова, радянська і російська кіноакторка ("Бальзакіський вік, або всі мужики сво...”), телеведуча ("Я сама”). Дочка режисера Володимира Меньшова і Віри Алентової.

1987-го народився Євген Хачеріді, український футболіст, захисник збірної та київського "Динамо".

Дебют у Прем`єр лізі чемпіонату України відбувся 18 липня 2009 року у матчі проти одеського "Чорноморця". Матч завершився перемогою киян 5-0, а Євген відіграв всі 90 хвилин матчу. Перший м`яч за основу "Динамо" Євген забив 16 серпня 2009 року в рамках 1/16 Кубка України проти київського "Арсеналу". Олег Гусєв виконав зрячу подачу з кутового в центр штрафного майданчика, куди увірвався бек "Динамо" та головою з відскоком від газону переправив м`яч у "дев`ятку". Цей гол допоміг динамівцям перемогти 2-1 та вийти в наступний раунд змагань

ТСН