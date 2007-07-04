Любовного листа Наполеона продано за 557 тис. доларів

11:56, 04 липня 2007
Культура
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Серед послань Бонапарта - рекорд

Пристрасний лист Наполеона Бонапарта, адресований його майбутній дружині Жозефіні де Богарне, пішов з молотка на лондонському аукціоні Christie`s за 557 тисяч доларів (276 тисяч фунтів стерлінгів). Очікувалося, що документ буде продано не дорожче, ніж за 50 тисяч фунтів, але лист викликав ажіотаж серед покупців, зазначає агентство, і для послань Бонапарта був встановлений новий рекорд.

Лист Наполеона входив в обширні збори листів історичних діячів, учених і літераторів покійного швейцарського юриста Альбіна Шрама. Про існування його колекції не знали навіть найближчі родичі: вони виявили шафку з автографами в підвалі будинку Шрама після його смерті. В колекції знаходилося понад п`ятсот листів. Їх сумарна вартість на аукціоні склала 7,7 мільйонів доларів.

У числі найдорожчих лотів зі зборів Шрама опинилися лист Ісаака Ньютона, в якому він пише про теорію усесвітнього тяжіння (410 тисяч доларів), і лист англійського поета XVII століття Джона Донна (майже 230 тисяч доларів). Коротка записка Олександра Сергійовича Пушкіна була продана за 290 тисяч доларів.

За матеріалами Lenta.ru

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