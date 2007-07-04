Любовного листа Наполеона продано за 557 тис. доларів
11:56, 04 липня 2007Культура
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Серед послань Бонапарта - рекорд
|Лист Наполеона Жозефіні. Ілюстрація з сайту дому Christie`s
Лист Наполеона входив в обширні збори листів історичних діячів, учених і літераторів покійного швейцарського юриста Альбіна Шрама. Про існування його колекції не знали навіть найближчі родичі: вони виявили шафку з автографами в підвалі будинку Шрама після його смерті. В колекції знаходилося понад п`ятсот листів. Їх сумарна вартість на аукціоні склала 7,7 мільйонів доларів.
У числі найдорожчих лотів зі зборів Шрама опинилися лист Ісаака Ньютона, в якому він пише про теорію усесвітнього тяжіння (410 тисяч доларів), і лист англійського поета XVII століття Джона Донна (майже 230 тисяч доларів). Коротка записка Олександра Сергійовича Пушкіна була продана за 290 тисяч доларів.
За матеріалами Lenta.ru
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