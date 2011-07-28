На Львівщині відкриють перший в Україні пам’ятник братам Шептицьким

29 липня відбудеться урочисте відкриття пам’ятника братам Шептицьким – Митрополитові Андрею та блаженному Климентію.

Пам`ятник поставлять у їхньому родинному селі Прилбичах Яворівського району на Львівщині біля нового собору Пресвятої Богородиці УГКЦ.

Як розповів скульптор Василь Гоголь, пам’ятник зроблено у вигляді піраміди, попереду якої сидять брати Шептицькі у рясах. Загалом монумент має висоту майже 4 метри, розміщується на площі близько 16 квадратних метрів. Він зроблений із натурального вапняку і важить понад 40 тонн. Вартість спорудження пам’ятника становить близько півмільйона гривень.

Як повідомляє Galinfo, відкриття та освячення пам’ятника братам Шептицьким відбудеться у символічний день – річницю від дня народження Митрополита Андрея (Шептицького). 29 липня о 10 годині розпочнеться Архиєрейська Літургія за участю архиєпископа Львівського УГКЦ Ігоря (Возьняка) та близько ста священнослужителів УГКЦ, після якої відбудеться освячення пам’ятника.

Очікується, що участь у відкритті першого в Україні пам’ятника Митрополитові Андрею та блаженному Климентію Шептицьким візьмуть участь декілька тисяч прочан.

Релігійно-інформаційна служба