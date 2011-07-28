Підлітки стали менше читати
Соціологи наводять динаміку за 35 років
Соціологи констатують значне зниження кількості книжок, які читають підлітки.
Зокрема, директор Інституту соціології освіти Російської академії освіти, академік РАО Володимир СОБКІН в інтерв`ю Інституту Горшеніна повідомив, що проводить дослідження стосовно динаміки дитячого читання впродовж 35 років, починаючи з 1975 року.
І сьогодні він може констатувати, що читання в підлітковому середовищі витісняється. «Якщо підліток 70-х читав близько 40 книжок за рік, то сьогодні він читає близько 9. Це інший читацький досвід. Сьогоднішній підліток – це інший читач, з іншим набором ціннісних орієнтацій. Те, що він читає, здебільшого – це шкільна програма. За рамками шкільної програми мало що читають», - зазначив В.СОБКІН.
«Те, що не формується мотивація до читання, – це біда», - додав він.